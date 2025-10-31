Bakan Kurum, İstanbul’da Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı’nda konuştu

Bakan Kurum, 500 bin sosyal konut projesiyle ilgili de “81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz. Hem vatandaşımızı ev sahibi yapacak hem de şehirlerimizi, depreme karşı güvenli hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“DENİZLERİMİZ HAZİNEDİR VE GELECEĞİMİZİN EN BÜYÜK GÜVENCESİDİR”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası’nın İstanbul’da düzenlenen Meclis Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, denizlerin ekonomiden ticarete, enerjiden insani yardıma kadar pek çok alanda stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi. Özellikle küresel ticaretin yüzde 90’ının deniz taşımacılığıyla yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Gazze’ye ulaşan insani yardım gemilerinin taşıdığı umut da denizler üzerinden gidiyor, dünyanın gıda krizine çözüm olan tahıl koridoru da yine denizler üzerinden açılıyor. Bugün Mersin Limanı’nda ticaret yaparken, İzmir Limanı’nda gemilerimizi uğurlarken, Karadeniz’de doğalgaz ararken, Sinop’ta balıkçılarımızın ağlarını denize bırakırken; aslında Türkiye’nin ekonomik, stratejik ve çevresel gücünü büyütüyoruz. İşte bu yüzden, denizlerimiz stratejik bir hazinedir ve geleceğimizin en büyük güvencesidir” dedi.

“MAPA-ŞAMANDIRA NOKTALARININ TESPİTİ İÇİN FİZİBİLİTE HAZIRLADIK”

Proje kapsamda Deniz Ticaret Odası, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği ve Piri Reis Üniversitesi iş birliğiyle önemli bir protokol imzaladıklarını kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Bu protokolle; 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizin denizlerini, göllerini koruyabilmek için, bir yandan hem üretimi hem istihdamı hem turizmi arttıracak adımlar atıyoruz. Tekne imal ve çekek alanlarının, bağlama ve barınma yerlerinin, mapa-şamandıra noktalarının tespiti için kapsamlı bir fizibilite hazırladık. Piri Reis Üniversitemiz bu yıl hızlı bir şekilde bu çalışmaları tamamlayacak. Deniz trafiğini düzenleyeceğiz, tekne ve yatların koylarımızda adil, planlı ve kontrollü şekilde konaklamalarını sağlayacağız. Her isteyen her yere teknesini bağlayamayacak. Çünkü oradaki biyolojik çeşitliliği, oradaki deniz canlılarını korumak mecburiyetindeyiz. Tekne bağlama düzenini sağlayarak çevreye zarar veren uygulamaları sona erdiriyoruz. Böylece hem atıkların denize deşarjını önleyecek hem de denizlerimize nefes aldıran çayırları ve tüm deniz ekosistemi koruyarak, çevreyle uyumlu bir deniz turizmini kalıcı hale getireceğiz. Koylarımızda daha yaşanılabilir ortamları oluşturacağız”

“İZMİT KÖRFEZİ DİP TARAMA PROJESİ’NİN YARIYA YAKININI TAMAMLADIK”

İzmit Körfezi’nde dünyanın en büyük dip tarama projesini yürüttüklerini kaydeden Bakan Kurum, “Bu projenin yarıya yakınını tamamladık. Körfezimiz artık nefes alıyor. Körfezimizde daha önce görmediğimiz balıklarımız, canlılarımız artık yaşamaya başladı. Vatandaşlarımız körfez sahilinde huzur içerisinde vakit geçiriyorlar. Bizim amacımız denizlerimizi koylarımızı korumak. Bu konuda her türlü yatırımı, yaptırımı yapma kararlılığındayız” şeklinde konuştu.

“15 KASIM’DA 350 BİNİNCİ KONUTUMUZU TESLİM EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, konuşmasında 6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde yürütülen çalışmaları da anlattı. Son olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda İskenderun Sahil Projesi’nin 1. etabının açılışını gerçekleştirdiklerini söyleyen Bakan Kurum, “3 bin 481 alanda, 200 bin mimarla, mühendisle, işçi kardeşimizle çalışıyoruz. Saatte 23, günde 550 konut üretip, bitirip teslim ediyoruz. Yani şu toplantı sırasında deprem bölgesinde 23 konut bitirildi ve depremzede kardeşimize teslim edildi. Bugün 304 bin konutun teslimini bu güçlü devlet gerçekleştirmiştir. İnşallah 15 Kasım'da sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle 350 bininci konutumuzu teslim edeceğiz ve yıl sonuna geldiğimizde burada 453 bin hak sahibi vatandaşımıza tüm konutlarını teslim etmiş olacağız” diye konuştu.

“ON BİNLERCE VATANDAŞIMIZIN EV SAHİBİ OLMA HAYALİNİ GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ”

Bakan Kurum, konuşmasının sonunda 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut projesini anlattı: “Deprem bölgesinde dünyada hiçbir ülkenin başaramayacağı ve yapamayacağı bir seferberlik anlayışıyla inşa sürecini yürütüyoruz. Bu tecrübemizi tüm Türkiye'ye dağıtıyoruz. 81 ilimizde 500 bin sosyal konut inşa ederek, on binlerce vatandaşımızın ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüreceğiz. Hem vatandaşımızı ev sahibi yapacak hem de şehirlerimizi, depreme karşı güvenli hale getireceğiz. Bu kapsamda İstanbul'umuza 100 bin konut ayırdık. Buna ilave olarak İstanbul'da yine 15 bin kiralık konut uygulamasıyla bir ilki gerçekleştiriyoruz. 1,5 trilyon liralık bir projeden bahsediyoruz. 300 sektörü tetikleyen ve bu manada üretime, istihdama, ekonomiye, şehirlere katkı sunacak bir projeyi hayata geçiriyoruz”