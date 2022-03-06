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Ekonomi Bakan Kurum indirim müjdesini verdi! 22 Mart - 19 Nisan arasında...
Ekonomi

Bakan Kurum indirim müjdesini verdi! 22 Mart - 19 Nisan arasında...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'ye borcu olan vatandaşlara indirim müjdesini verdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 13:34:00 -
Bakan Kurum indirim müjdesini verdi! 22 Mart - 19 Nisan arasında...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TOKİ'ye borcu olan vatandaşların 22 Mart - 19 Nisan arasında borcunu kapatması durumunda yüzde 22 indirimden faydalanabileceğini söyledi.

Bakan Kurum şunları yazdı:

"TOKİ'den ev sahibi olan ve ödemeleri devam eden vatandaşlarımıza borçlarını kapatmaları halinde yüzde 22 indirim yapıyoruz. 22 Mart'ta başlayacak kampanyamız 19 Nisan'a kadar devam edecek. İndirim kampanyasının ayrıntıları TOKİ Başkanlığımızca açıklanacak. Hayırlı olsun."

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