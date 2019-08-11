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Bakan Kurum hemşehrileriyle bayramlaştı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da bayramlaşma programına katıldı

11 Ağustos 2019 Pazar 16:33
Bakan Kurum hemşehrileriyle bayramlaştı

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, memleketi Konya'da vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurum, bayramlaşma programı için Mevlana Kültür Merkezi'ne geldi.

Burada il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaşan Kurum, çocuklara oyuncak ve bayram harçlığı verdi.

Bakan Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ile ilçe belediye başkanları da eşlik etti.

Kurum, daha sonra Karatay ilçesinde, şehit polis memuru İsmail Yalçın'ın ailesini ve bazı gazileri ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 16:33
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı
  2. Murat Kurum

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