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Gündem Bakan Kurum duyurdu! Erdoğan talimat verdi, devlet güvencesiyle yapılacak
Gündem

Bakan Kurum duyurdu! Erdoğan talimat verdi, devlet güvencesiyle yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe ile ilgili, "Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:34:00 -
Bakan Kurum duyurdu! Erdoğan talimat verdi, devlet güvencesiyle yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Fikirtepe ile ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Bakan Kurum, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Fikirtepe'nin örnek şehircilik başarısı olarak anılması için devletimiz elini taşın altına koymuştur. Bakanlık olarak, TOKİ Başkanlığımız ve Emlak Konut eliyle inşaatların yapım sürecine giriyoruz." dedi.

Kurum, "(Fikirtepe) Hiç başlamamış, herhangi bir anlaşma yapmamış, sözleşme imzalamamış, yıkılmamış adaların da planlarını revize etmek suretiyle, Aralık ayında yeni planları askıya çıkaracağız. Konutları, devlet güvencesiyle biz yapacağız." ifadelerini kullandı.

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