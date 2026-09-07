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Gündem Bakan Kurum duyurdu! Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliği başlatıldı
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Bakan Kurum duyurdu! Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliği başlatıldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Bakan Kurum duyurdu! Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliği başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında Akdeniz'in en büyük çevre koruma seferberliğini başlattıklarını belirterek "Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz" dedi.

Bakan Kurum Akdeniz'deki çevre koruma faaliyetlerine ilişkin paylaşım yaptı. Kurum, sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

"Denizlerimizin mavisi gelecek nesillere ulaşsın diye Akdeniz’in en büyük çevre koruma seferberliğini başlatıyoruz. Fethiye'de deniz ekosistemini tehdit eden 16,2 milyon metreküp dip çamurunu temizliyoruz. Deniz çayırlarını koruyacak, çapa atmaya gerek kalmayacak, Mapa-Şamandıra Sistemini devreye alıyoruz. Kontrolsüz tekne bağlamanın önüne geçerek deniz trafiğini düzenliyoruz."

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