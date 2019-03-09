Bakan Kurum: “Diyorlar ki biz Kürdistan’a destek vereceğiz, ya bu millet sana izin verir mi?”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, CHP Balıkesir Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın mitingdeki konuşmalarına ilişkin, “Diyorlar ki biz Kürdistan’a destek vereceğiz, ya bu millet sana izin verir mi?” dedi.

Eskişehir’deki programına Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleştirilen mitingle devam eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Türkiye’deki 5 yıllık süreçte 1 milyon konut yapılacağını ifade ederek, “Bu deprem riskini, çarpık kentleşmeyi ortadan kaldıracak adımlar atmamız gerekiyor. Bu çerçevede 81 il valiliğimize bir genelge gönderdik. Bu genelge çerçevesinde tek bir riskli konutta tek bir vatandaşımızın ikamet etmemesi için bir seferberlik başlattık ve dedik ki valilerimize, 3 ay içerinde şehirde ne kadar riskli bina, ne kadar riskli yapı varsa bunları bize bildireceksiniz. Bir ay önce biliyorsunuz Kartal’da bir tane binamız çöktü ve altında 21 canımız gitti. Birçok annemiz ağladı, birçok ocağa ateş düştü. Biz istiyoruz ki artık hiçbir ocağa ateş düşmesin, hiçbir anamız ağlamasın. O 72 saat sonra orada göçük altında bir anneyi kucağında yavrusu ile çıkardık. Cenazelerini aldık. Annesi göçük altında yavrusunu koruyabilmek için yavrusunun üstüne kapanmış ve ikisinin de ancak cenazesini alabildik. Biz istiyoruz ki başka acılar bu ülkede yaşanmasın. Bugüne kadar 82 bin canımız gitti. Topraklarımızın yüzde 66’sı deprem bölgesi. Bizim bu dönüşümü el birliği içinde yapmamız gerekiyor. Bu dönüşümü sizin rızanız çerçevesinde yapmamız gerekiyor ve hedefimiz yılda 300 bin konut dönüştürmek. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte 1 buçuk milyon konut dönüştüreceğiz ve 20 yılda sizlerin de desteği ile o kentsel dönüşümün tamamını bitirerek 6.7 milyon konutu dönüştürmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Diyorlar ki biz Kürdistan’a destek vereceğiz, ya bu millet sana izin verir mi?”

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan’ın mitingde mikrofonunun açık kalması sonucunda konuşmalarının duyulmasına ilişkin açıklamalarda da bulunan Bakan Kurum, “Biz gönüllere dokunacağız, biz kalplere gireceğiz ve bu kalpleri fethederek inşallah işlerimizi yapacağız. Biz bu işleri yaparken diğer tarafta illet ve zillet ittifakı kuruluyor. Bu ittifak terör örgütünün uzantısı ile birlikte hareket ediyor. Daha az önce televizyonda dinledim. Diyorlar ki biz Kürdistan’a destek vereceğiz. Ya bu millet sana izin verir mi? Bu millet 15 Temmuz’da vermedi ki şimdi versin. Bu millet teröre vermedi, PKK’ya vermedi, FETÖ’ye vermedi. Sana verir mi kardeşim. Şimdi o zillet ittifakı diyor ki martın sonu bahar. Ben de buradan, Gündoğdu’dan soruyorum. CHP döneminde bu ilçeler, bu şehirler bu köyler ne zaman bahar gördü ki bu martta görsün değerli kardeşlerim” ifadelerini kullandı.