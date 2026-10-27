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Gündem Bakan Kurum, Cemil Tugay'ı kabul etti
Gündem

Bakan Kurum, Cemil Tugay'ı kabul etti

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Bakan Kurum, Cemil Tugay'ı kabul etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açıklamasında "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul ettiğini duyurdu.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

 

"İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ı Bakanlığımızda kabul ettik.

Körfez Eylem Planı ve kentsel dönüşüm başta olmak üzere şehrimiz için yapacaklarımızı ele aldık.

İzmir'in ihtiyaçlarına yönelik çalışmaları hızlandıracak, daha yaşanabilir bir şehir için çalışmaya devam edeceğiz."

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