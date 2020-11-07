Bakan Kurum açıkladı! Yardım ödemeleri bugün başlıyor
İzmir depremi ile ilgili açıklamalarda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yardım ödemelerinin bugün başlayacağını duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır" dedi. Kurum, "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum duyurdu! Depremzedeler için taşınma ve kira yardımı bugün başlıyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir depremi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Bugün itibarıyla 61 bin 735 binada, 348 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışması tamamlanmıştır" dedi.
Kurum, "5 bin civarında orta hasarlı bina var. Ev sahiplerine 5 bin lira, kiracılarımıza 2 bin 500 lira taşınma ve kira yardımını bugün başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.