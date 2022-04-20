Bakan Kurum açıkladı: TOKİ'nin indirim kampanyasından 26 bin kişi yararlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın ev ve iş yeri sahiplerine yönelik yaptığı yüzde 22 oranındaki indirim dün itibarıyla sona erdi. Kampanya kapsamında 26 bin 306 kişi indirimden faydalandı. Toplam ödeme tutarı üzerinden yüzde 22 oranında indirim yapan kampanyaya yoğun ilgi gösterildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızca, konut ve iş yeri sahiplerimiz için 22 Mart – 19 Nisan 2022 tarihleri arasında düzenlediğimiz ve %22 oranında indirim sağlayan kampanyamızdan 26 bin 306 konut ve iş yeri sahibi yararlandı. Vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.