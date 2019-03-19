Bakan Kurum açıkladı: LPG'li araçlarda yeni dönem
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini söyledi.19 Mart 2019 Salı 12:01
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Finans Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, LPG'li araç sahiplerine güzel haberi verdi.
AVM, otel ve konut otoparklarına izin
Bakan Kurum, LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin, nisandan itibaren hayata geçeceğini bildiren Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.
YORUM YAZ