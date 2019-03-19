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Bakan Kurum açıkladı: LPG'li araçlarda yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gerekli tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini söyledi.

19 Mart 2019 Salı 12:01
Bakan Kurum açıkladı: LPG'li araçlarda yeni dönem

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Finans Masası'na konuk oldu. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, LPG'li araç sahiplerine güzel haberi verdi. 

AVM, otel ve konut otoparklarına izin

Bakan Kurum, LPG'li araçların kapalı alanlara girmesine ilişkin yönetmelikle yapılacak düzenlemelerin, nisandan itibaren hayata geçeceğini bildiren Kurum, tedbirlerin alınmasının ardından LPG'li araçlar için AVM, otel ve konutların otoparklarına giriş izni vermeyi düşündüklerini açıkladı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:01
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. LPG'li araç AVM

YORUM YAZ

  • OmerOmer41 dk önce
    Kapalı otopark zemininde lpg alarm sensörü konulma mecburiyeti getirilmeden böyle bir uygulamaya girişmek risklidir. İyi bir yönetici faciayı yaşamadan tedbir alandır.
  • Haydar haydar Haydar haydar 47 dk önce
    LPG araçlar benzinlilerden daha fazla güvenli senelik sızdırmazlık belgesi alıyorsun 10 yılı dolunca tankını zorunlu değiştiriyorsun zaten anlamsız yasaklardan biriside bu

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