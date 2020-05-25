Bakan Kurum açıkladı: 413 tane tespit edildi, hepsi yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Murat Kurum şunları söyledi;

"Kıyılarımızda kaçak, imara aykırı yapılarla ilgili imar denetçilerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor. Antalyada Özel Çevre Koruma Bölgeleri ve Doğal SİT alanlarımızda bugüne kadar 247 denetim gerçekleştirdik. 413 yapının imara aykırı ve izinsiz yapıldığını tespit ettik."

"Tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz''

Tespit ettiğimiz bu kaçak yapıların 266’sı Kaş, 49’u Kemer, 40’ı Demre, 15’i Manavgat ilçelerimizde bulunuyor. Yerel yönetimlerimize verdiğimiz talimatlar doğrultusunda tespit edilen tüm kaçak yapıların yıkımını gerçekleştiriyoruz.

"Doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz''

Kaçak yapılarla ilgili hukuki süreçleri işletirken büyükşehir, il ve ilçe belediyelerimizin bu konuda sahada vereceği destek çok önemli. Yerel yönetimlerimizle birlikte, ülkemizin hiçbir yerinde, hangi sebeple olursa olsun doğal güzelliklerimizin bozulmasına izin vermeyeceğiz.

İhbar hattı

Bakanlık ekiplerimiz kaçak yapılarla ilgili çalışmalarını sürdürürken bu konuda ihbar ve şikayetlerinizi çevre ihbar hattımız: 0532 01 01 181, çağrı merkezlerimiz: ALO 181 üzerinden bize iletebilirsiniz."