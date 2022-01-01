Bakan Koca’ya mektup yazarak yardım istedi

Malatya’da karaciğer hastası olan 67 yaşındaki Sakine Orhan yakınlarının da yardımıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya mektup yazarak, yardım istedi.

Malatya’nın Arguvan ilçesinde karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler yaşayan Sakine Orhan, yakınlarının da yardımıyla Bakan Koca’ya mektup göndererek, karaciğer nakli için yardım istedi. Mektubu alan Bakan Koca'nın talimatı üzerine ise Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü harekete geçti. Sağlık Müdürlüğü ve Nakil Enstitüsü yetkilileri, yaşlı kadını evinde ziyaret ederek, gereken tedavi ve naklin yapılacağını ifade etti.

Yetkililer, bir an önce başlanacak tedavi ve nakil süreci ile ilgili detaylı bilgiler de verdi.

Yaşlı kadın ise yeniden sağlıklı bir karaciğere kavuşabilecek olmanın mutluluğunu yaşayarak, Bakan Koca ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.