Bakan Koca'dan vatandaşlara 'aşı' çağrısı! 'Sırası gelen herkes mücadeledeki yerini almalı'

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Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısından sonra konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanma sürecinin salgına yönelik olumlu etkilerine değinerek, "Her kapanma döneminde büyük bedeller ödeyerek vaka sayılarının düşüşüne şahit oluyoruz. Öte yandan kontrolü kaybettiğimiz her açılma dönemini de katlanarak artan vaka sayıları, hasta sayıları ve kayıplarla derin izler bırakarak tecrübe ediyoruz. Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe; tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz." dedi.

'Bir günde eski normale dönemeyiz'

"Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız." diyen Bakan Koca, "Kademeli normalleşme döneminin bir günde eski normale dönmek olmadığını, daha ağır bedeller ödememek için adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara 'aşı' çağrısı

Aşılama işleminin salgınla mücadeledeki önemine değinen Bakan Koca, "Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar. Yerli aşı çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Aşı çalışmalarının son safhası Faz-3 insan deneyleri başlayacak olan TÜSEB desteği ile geliştirilen aşı adayımız çalışma ürünü olarak üretildi ve son testleri yapılmaktadır." dedi.

Ülkemizdeki aşıların etkinliği!

Ülkemizde kullanılan aşıların etkinliğinin kanıtlandığını vurgulan Fahrettin Koca, "Son günlerde ülkemizdeki aşılara yönelik karşılaştırmalar yapılmaktadır. Bu karşılaştırmaların somut ve bilimsel mecralarda yapılmadığından emin olabilirsiniz. Aşıların bir birine üstünlük ya da zayıflıkları üzerinden bir değerlendirme yapılacak kadar çok zaman geçmedi. Teknik olarak bir aşıyı diğer bir aşı ile karşılaştırmak için yıllara sari izlemler gerekmektedir. Oysa tüm koronavirüs aşıları henüz çok yenidir. Burada önemli olan, güvenlik ve etkililik testlerini ve klinik araştırmalarını başarıyla tamamlamış olan aşıların kullanıma alınmasıdır." şeklinde konuştu.

'Sırası gelen mücadeledeki yerini alsın'

Bakan Koca, sözlerini şu çağrıyla tamamladı: "Aşı programımız ile toplumumuzun en az %60’ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız."