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Sağlık Bakan Koca'dan TUS duyurusu
Sağlık

Bakan Koca'dan TUS duyurusu

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:59:00 -
Bakan Koca'dan TUS duyurusu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 TUS 1. dönem yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden Tıpta Uzmanlık Sınavı’nın (TUS) 2023 1. Dönem yerleştirme tercihlerinin alınmaya başlandığını duyurdu. Bakan Koca, yaptığı paylaşımda, “2023 TUS 1. DÖNEM yerleştirme tercihlerinin alınmasına başlandı. Uzmanlık adayları tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle yapabilecek. İşlemler, 8 Haziran saat 23.59’da sona erecek. Şimdiden hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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