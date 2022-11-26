Bakan Koca'dan Türkiye'nin konuştuğu olaya ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin konuştuğu sahte doktorla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir." ifadelerini kullandı.
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