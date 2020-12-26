Bakan Koca'dan 'Türkiye'de mutasyon virüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere'de ortaya çıkan ve birçok ülkede görülen mutasyon virüsün Türkiye'de rastlanılmadığını açıkladı.

Bakan Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalardan alınan numunelerde ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonuna rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam edecek.

Mutasyon tedbir uygulamaları kapsamında son dönemde İngiltere'den ülkemize gelen ve test sonucu pozitif çıkan kişilerin PCR örnekleri ile ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekler referans laboratuvarımızda tam gen sekanslama yöntemi ile incelenmiştir.

Virüste mutasyon ve varyasyon değişikliklerinin izlenmesi için Halk Sağlığı referans laboratuvarlarımız düzenli olarak ülkemizin çeşitli bölgelerinden örnekleri incelemektedir. Bu incelemeler kapsamında belirlenen varyasyon ve mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşılmaktadır.