Bakan Koca'dan sosyal medyadan dikkat çeken paylaşım!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken paylaşımda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık personeli alım sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
"Bize güç katacak"
Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, şunları ifade etti:
"Bakanlığımız bünyesinde 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alım sonuçları açıklandı. Sonuçlar ÖSYM'nin sitesinden yayımlandı. Yeni atamalar bize güç katacaktır. Hayırlı olsun."