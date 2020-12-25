  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Bakan Koca'dan son dakika 'seyahat' açıklaması!
Siyaset

Bakan Koca'dan son dakika 'seyahat' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı son dakika açıklaması ile yurtdışından gelen yolculara yönelik ek tedbirler alındığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 20:46:00 - 2020-12-25 20:50:28
Bakan Koca'dan son dakika 'seyahat' açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurtdışından Türkiye'ye gelenler için tedbirlerin sıkılaştırılacağını duyurdu. "Tüm dünyada vaka sayılarının artması ve salgının hız kazanması sebebiyle yurtdışından gelişlerde yeni tedbirlere ihtiyaç duyulmuştur." diyen Koca "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından hava ile 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye’ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

'İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelenler karantinaya alınacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasına şöyle devam etti:

"Son dönemde İngiltere’deki vaka artışları ile ilişkili olduğu bildirilen, mutasyona uğramış SARS-CoV-2 virüsünün Danimarka ve Güney Afrika’da da görüldüğü bildirilmiştir. Virüsün bu yeni değişkeninin ülkemize girişini önlemek için son 10 günde İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’da bulunan ve Türkiye'ye gelen kişiler ise hem son 72 saatte yapılmış negatif test sonuçlarını ibraz edecek hem de ikamet edecekleri yerde karantinaya alınacaktır. Karantinanın 7. gününde yapılacak olan 2. testleri de negatif çıkarsa karantinaları sonlandırılacak, pozitif çıkarsa tedavi altına alınacaklardır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!
Gündem

Sapkın ilahiyatçı Cemil Kılıç solak kesime yaranmak için Kur'an ayetlerini inkar etti!

Kendisini ‘ilahiyatçı’ etiketiyle pazarlayan laikçi solak zihniyetin savunucusu Cemil Kılıç sosyal medya üzerinden İslam’a el uzatmaya devam..
Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar
Gündem

Gün yüzüne çıktı! Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanından CHP'yi karıştıracak paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine danışman olarak atadığı İbrahim Uslu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gün yüzüne ç..
CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı
Gündem

CHP genel merkezinde hareketlilik! Kılıçdaroğlu, o ismi danışman atadı

Hezeyanlarıyla gündemi meşgul eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı belli oldu.
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay