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Sağlık Bakan Koca'dan sigara bağımlılarını korkutan açıklama
Sağlık

Bakan Koca'dan sigara bağımlılarını korkutan açıklama

Yeniakit Publisher
2024-03-03 20:57:00 - 2024-03-03 21:12:50

Yeşilay Haftası nedeniyle bir video mesaj paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, her yıl dünyada 5 milyon kişinin sigara yüzünden öldüğünü belirterek, "ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Her yıl 5 milyon kişi ölüyor"

Başta sigara olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin önlenebilir ölüm nedenlerinin başında yer aldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Her yıl dünyada 5 milyon kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklarla ilişkili olarak hayatını kaybetmektedir. ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz. Yeşilay Haftası'nda bu kararı verelim."

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Yazar'ın sigaranın zararlarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı videoya da yer verdi.


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