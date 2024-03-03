Bakan Koca'dan sigara bağımlılarını korkutan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, 1-7 Mart Yeşilay Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

"Her yıl 5 milyon kişi ölüyor"

Başta sigara olmak üzere tütün ve tütün ürünlerinin önlenebilir ölüm nedenlerinin başında yer aldığını vurgulayan Koca, şunları kaydetti:

"Her yıl dünyada 5 milyon kişi sigara kullanımına bağlı hastalıklarla ilişkili olarak hayatını kaybetmektedir. ALO 171 Sağlık Bakanlığı hattını arayarak, sigara bırakmak için randevu alabilirsiniz. Yeşilay Haftası'nda bu kararı verelim."

Bakan Koca, paylaşımında ayrıca Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esra Yazar'ın sigaranın zararlarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı videoya da yer verdi.



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