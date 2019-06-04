Bakan Koca’dan Ramazan Bayramı mesajı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.04 Haziran 2019 Salı 08:52
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.
Bakan Koca Ramazan Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, “Birbirimizi kardeşlikle kucaklamamıza, acıların yaşanmamasına, hastalıkların şifa ve deva bulmasına vesile olması dileğiyle Ramazan Bayramınızı kutlarım” ifadelerini kullandı.
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