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Sağlık Bakan Koca'dan PCR testi açıklaması
Sağlık

Bakan Koca'dan PCR testi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 Eylül'den itibaren PCR testinin gerekli olduğunu belirterek; Aşıları olun çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 22:37:00 -
Bakan Koca'dan PCR testi açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Aşı sürecini aksatmış öğretmenler, okul çalışanları; konser, sinema gibi toplu ortamlarda bulunacaklar ve şehirlerarası seyahate çıkacaklar için 6 Eylül itibariyle PCR testi gerekli. Test Covid-19 sağlık durumu takibi anlamı taşıyor. PCR’dan iyi sonuç alalım. Aşılarımızı olalım.

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Yorumlar

Garip Biri

Olmuyorum.  
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mevlt

şeytan çetesinin talimatları tam gaz devam....
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