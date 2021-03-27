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Gündem Bakan Koca'dan önemli açıklama! 60 yaş üstü aşılamalar başlıyor
Gündem

Bakan Koca'dan önemli açıklama! 60 yaş üstü aşılamalar başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada yeni gruba geçileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 19:50:00 - 2021-03-27 19:52:28
Bakan Koca'dan önemli açıklama! 60 yaş üstü aşılamalar başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı programında yeni gruba geçiyoruz. Aşısı sisteme tanımlanmış olan vatandaşlarımız 60 yaş üzeri vatandaşlarımız eşleri ile birlikte randevu alarak aşılarını olabilecekler. Ayrıca bazı risk grupları da programa dahil edildi. Risk grubunda olan morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromu olan vatandaşlarımız ve immuno supresif tedavi alanlar öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı. En kısa sürede en çok riskli vatandaşımızı korumak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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