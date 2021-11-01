Bakan Koca'dan okulların kapanmasıyla ilgili flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması yönünde ortaya çıkan spekülasyonlar sonrası bir düzeltmede bulundu.

'Haber yanlıştır'

Bakan Koca, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU HAFTALAR DİLİYORUZ." dedi.

Bilim kurulu üyesi ne demişti?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Koronavirüs vaka sayılarının günlük 25- 30 bin aralığında seyrettiğini belirterek, “Günlük 60 bin, 70 bin vaka sayılarına sıçrama olması durumunda ise yeniden kapanma, okulların kapanması gibi tabloları gündeme gelme durumu söz konusu olabilir” demişti.