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Bakan Koca’dan öğrencilere sağlıklı yaz tatili önerileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının son bulması üzerine ailelere ve öğrencilere sağlıklı yaz tatili önerilerinde bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
Bakan Koca’dan öğrencilere sağlıklı yaz tatili önerileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının son bulması üzerine ailelere ve öğrencilere sağlıklı yaz tatili önerilerinde bulundu.


2018 - 2019 Eğitim - Öğretim yılının son bulması üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ailelere ve öğrencilere sağlıklı bir yaz tatili geçirmeleri noktasında açıklamalarda bulundu.


Milyonlarca öğrencinin karnesini alarak yaz tatiline başladığını söyleyen Bakan Koca, "Çocuklarımız çok çalıştı, yoruldu. Keyifli ve sağlıklı bir tatili haketti. Onların fiziksel, sosyal ve psikolojik gelişimleri için tatil dönemleri de en az eğitim-öğretim dönemi kadar önemli. Çocuklarımıza sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkınlığını kazandırmak ve bunu yaşam biçimi haline getirmeleri için onları teşvik etmek hepimizin görevi" dedi.


Obezite riskinin yetişkinlerde olduğu kadar çocuklarda da arttığını anlatan Bakan Koca, "Ülkemizde ne yazık ki yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da obezite riski artıyor. İlkokul çocuklarında şişmanlık oranı yüzde 10, fazla kiloluluk oranı ise yüzde 15 seviyelerinde. Ortaokullarda şişmanlık yüzde 10’u aşmış, fazla kiloluluk yüzde 20’ye yaklaşmış, lise öğrencilerinde ise şişmanlık yüzde 6, fazla kiloluluk yüzde 15 seviyelerine ulaşmış durumda. Çocuklarımızın yeterli ve dengeli beslenmesi için öncelikle besin çeşitliliğini artırmak ve mümkünse her öğünde farklı besin gruplarından tüketmelerini sağlamak gerekiyor. Meyve, sebze ve protein içeren besinler her gün tüketilmeli, besin değeri düşük ve enerji değeri yüksek yiyecek ve içeceklerin tüketimi ise sınırlandırılmalı. Çocuk ve gençlerin özellikle kahvaltı öğününü atlamaması gerekiyor" ifadelerini kaydetti.


"Süt ve süt ürünleri, çocuklar ve gençler için vazgeçilmez bir kalsiyum ve protein kaynağıdır" diyen Bakan Koca bu ürünlerin tüketiminin azaltılmasının önemli bir sorun oluşturabileceğini kaydederek, şunları aktardı:


"2017 yılında yaptığımız Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması sonuçlarına göre günde 2-4 porsiyon olması gereken süt ve süt ürünleri tüketimi, 15-18 yaş arasındaki erkeklerde 1 buçuk porsiyon, kızlarda ise 1,2 porsiyon. Öte yandan, ülkemizde su tüketimi kızlarda 1 litre, erkeklerde ise 1,3 litre seviyelerinde. Çocuklarımızın su tüketimini ihmal etmemesini, günde 2-2 buçuk litre su tüketmesini öneriyoruz. Yaz tatili boyunca sıcakların etkisiyle su kaybının artacağı da göz önünde tutulmalı.İçilen suyun güvenli ve temiz olmasına özen gösterilmeli. Ayrıca her çocuğun kendisine ait su kabı olmalı" ifadelerini kullandı.


Çocukları hastalıklardan korumak için bazı şeylere dikkat edilmesi gerektiğini bildiren Bakan Koca, "Çocuklarımızı hastalıklardan korumak için yemek yemeden önce ve sonra, tuvalete girdikten sonra, dışarıdan eve gelince ellerini uygun şekilde yıkamaları konusunda ısrarcı olmamız gerekiyor. Yaz tatili, çocuklarımızın fiziksel aktivitelerinin artması için de önemli bir fırsat. Saatlerce bilgisayar veya televizyon başında oturan çocukların obeziteye daha yatkın olduklarını biliyoruz. çocuklarımızın günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite (bisiklet, yürüyüş, vb.) yapması gerekiyor. Kemik ve kaslarının güçlenmesi için ise haftada en az üç gün yüksek şiddetli fiziksel aktiviteleri (koşu, ip atlama, futbol, basketbol, yüzme gibi sporlar) öneriyoruz. Fiziksel aktivite aynı zamanda çocuklarımızın özgüvenini artırır, anksiyete ve depresyon ihtimalini azaltır. Tüm çocuklarımıza ve velilerimize neşeli ve sağlıklı bir yaz tatili diliyorum" ifadelerini aktardı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 09:56
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