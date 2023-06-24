Bakan Koca'dan o iddialara yalanlama! 'Geçmiş olsun'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya paylaşılan yabancı uyuruklu hastaların öncelikli hasta muamelesi gördüğü iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada zaman zaman yabancı uyruklu hastaların öncelikli hasta muamelesi gördüğü iddia edilmektedir. Poliklinik hizmetlerimizde öncelik durumu Yönetmelikle belirlenmiştir ve birinci sırada Acil Vakalar gelmektedir. Haberlerde kullanılan ve 5 yıl öncesine ait olduğu tespit edilen görselde adı geçen hastaya “öncelik” tanınmasına neden olan durum, iddia edildiği gibi uyruğu değil, polikliniğe Acilden sevk edilmiş olmasıdır. Fotoğrafı belli maksatlarla paylaşanlara geçmiş olsun:)" dedi.