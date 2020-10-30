Bakan Koca’dan Mesut Yılmaz açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için açıklamalarda bulundu.
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz, İstanbul'da akciğer kanseri tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
73 yaşında vefat eden Mesut Yılmaz için siyasetçiler sosyal medya hesaplarından baş sağlığı mesajları paylaştılar.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir süredir tedavi gören ve durumunu yakından takip ettiğimiz Eski Başbakanlarımızdan Sayın Mesut Yılmaz’ı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, sevenlerine ve ailesine başsağlığı diliyorum’’ dedi.