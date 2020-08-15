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Aktüel

Bakan Koca'dan maske ve mesafe uyarısı:

"Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 09:16:58 -
Bakan Koca'dan maske ve mesafe uyarısı:

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dünkü hasta sayısının 1226, ağır hasta saysının ise 656 olduğu belirterek, maske ve mesafenin önemine değindi.

Koca, "Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın." uyarısında bulundu.

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