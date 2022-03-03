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Gündem Bakan Koca'dan maske uyarısı: Bazı durumlarda...
Gündem

Bakan Koca'dan maske uyarısı: Bazı durumlarda...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması sonrası dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 13:09:00 -
Bakan Koca'dan maske uyarısı: Bazı durumlarda...

Açık alanlarda maske zorunluluğunun kalkmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 'Maskeler cepte mi?' paylaşımında bulundu.

Dün yapılan Bilim Kurulu Toplantısının ardından Açık havada maske zorunluluğunun kaldırılması HES kodu zorunluluğunun kaldırılması gibi birçok karar alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açık havada maske zorunluluğunun kalktığı ilk günde şu tweeti paylaştı:

Maskeler cepte mi? Bazı durumlarda takması şart.

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