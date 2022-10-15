Bakan Koca'dan madencilerle ilgili flaş açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencilere ilişkin yaptığı açıklamada, 'İstanbul'daki 6 hastanın 5'i solunum cihazına bağlı.' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren madencilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Koca, yaptığı açıklamada, 'İstanbul'daki 6 hastanın 5'i solunum cihazına bağlı.' ifadelerini kullandı.
Bakan Kocanın açıklamalarından satır başları şöyle:
- Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi. Zannediyorum 2 veya 3 gün içerisinde taburcu edebiliriz.
- Karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastamız ise solunum cihazına bağlı değil, genel durumu daha iyi.
- Yanık hastalarının durumları ciddi, ilk 4 gün kritik.
- 6 hastamızın 5'inin durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte.