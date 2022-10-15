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Gündem Bakan Koca'dan madencilerle ilgili flaş açıklama
Gündem

Bakan Koca'dan madencilerle ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden madencilere ilişkin yaptığı açıklamada, 'İstanbul'daki 6 hastanın 5'i solunum cihazına bağlı.' dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-15 20:34:00 - 2022-10-15 20:36:13
Bakan Koca'dan madencilerle ilgili flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri süren madencilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Koca, yaptığı açıklamada, 'İstanbul'daki 6 hastanın 5'i solunum cihazına bağlı.' ifadelerini kullandı.

Bakan Kocanın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Bartın'da şu an takip edilen 3 hastamız var. Genel durumları iyi. Zannediyorum 2 veya 3 gün içerisinde taburcu edebiliriz.

- Karbonmonoksit zehirlenmesi olan hastamız ise solunum cihazına bağlı değil, genel durumu daha iyi.

- Yanık hastalarının durumları ciddi, ilk 4 gün kritik.

- 6 hastamızın 5'inin durumları ciddi. 5'i de solunum cihazına bağlı ve yanık yüzdeleri yüzde 65-85 arası değişmekte.

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