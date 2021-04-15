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Sağlık Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı hakkında önemli uyarı
Sağlık

Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı hakkında önemli uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar koronavirüs aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşı olmaları konusunda uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-04-15 21:23:00 -
Bakan Koca'dan koronavirüs aşısı hakkında önemli uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.

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