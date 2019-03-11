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Bakan Koca’dan katılım payı açıklaması

Sağlık Bakanı Dr.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:46
Bakan Koca’dan katılım payı açıklaması

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, şair İsmet Özel’in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu.


Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, şair İsmet Özel ile bir süre önce telefon görüşmesi yaptığını ifade ederek, “İsmet Özel’in kendisinin izni olmadan hakkında konuşmamızın doğru olduğuna inanmıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Kendisiyle iki saat kadar önce telefonda görüştüm. Genel durumunda bir sorun yok. Yakın takip ediliyor. Ben de yakın takip ediyorum. Türk edebiyatının son dönem önemli bir şairi. Aynı zamanda önemli bir fikir adamı olan şair İsmet Özel’e buradan geçmiş olsun dileklerimi ve Rabbimden acil şifalar diliyorum” diye konuştu.


“Biz her geçen gün vatandaşın cebinden çıkan paranın daha az olduğu ve hizmete erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz”


Bakan Fahrettin Koca, 14 kalem vergi ve ödemelerin yapıldığı iddiaları da yanıtlayarak Türkiye’de dünyada ölçeğinde olmayan oranda katılım payı alındığını söyledi. Bakan Koca, şöyle devam etti:


“Bizim sağlık sistemimizde geri ödeme sisteminin kapsayıcılığı bütün vatandaşımızı yani 82 milyon vatandaşımızı kapsayan ve geniş çeşitliliği ile hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan hizmet veren dünya ölçeğinde benzeri olmayan bir sağlık ödeme sistemine sahibiz. Sağlıkla ilgili de biz katılım payı olarak acil hizmetlerden almıyoruz. Yoğun bakımlardan almıyoruz. Yatan hastadan almıyoruz. Ameliyat olan hastalardan almıyoruz. Tetkiklerden, görüntülemelerden almıyoruz. Peki nereden alınıyor? Sadece poliklinik gibi acil olmayan hizmetlerde inik gibi acil olmayan hizmetlerde özellikle 6-7-8 lira gibi rakamlarla kronik olmayan hastalıklarda bu da sadece talebi ve istismarı önlemek için alınan bir katılım payı. Dünya ölçeğinde böyle oran yok. Katılım paylarını sağlık gideri içindeki sağlık hizmetinin toplam katılım payı yüzde 2.7. Yani bütün sağlık gideri içindeki payını söylüyorum. İlaçlarda alınan katılım payı ki kanser benzeri ilaçlardan almıyoruz. Bütün sağlık hizmetinin toplam sağlık gideri içindeki payı yüzde 5.9. Dünya ölçeğinde böyle bir katılım payı yok. Dünya ölçeğinde her geçen gün bir şekilde hizmeti daraltan ve katılım payını artıran yaklaşım içinde. Biz de her geçen gün hizmeti genişleten ki en son bunu genişleten yurt dışı ve benzer ilaçlarda olduğu gibi SMA örneğinde gördünüz. Türkiye geri ödeme listesine almaya devam ediyor. Biz her geçen gün vatandaşın cebinden çıkan paranın daha az olduğu hatta özel sektörden de hizmet alarak vatandaşın hizmete erişimini kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Bütün bunlara rağmen dünya ölçeğinde benzeri olmayan hizmetten bahsediyorum. Bütün bunlara rağmen Türkiye’nin toplam gayri safi yurt içi hasıla Amerika’nın sağlıktaki gideri 17.3, OECD ortalaması 9.3, Türkiye’nin şehir hastaneleri dahil ileri teknoloji dahil bu kadar az katılım payına rağmen 82 milyonu kapsamasına rağmen devasa şehir hastaneleri yapılıyor. Bunların giderleri ne olacak sürdürülebilir mi sorularına rağmen toplam sağlığın yurt içi gayri safi hasıladaki payı yüzde 4.5. Yani 17.3 Amerika, OECD 9.3 Türkiye yüzde 4.5. Dolayısıyla biz ayın 14’nde 9. Şehir hastanemizi açıyor olacağız. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla. Şehir hastanesine şu anda hasta kabul ediliyor. Gelen hastalarımızdan bu kadar lüks ortam, ileri teknoloji ve nitelikli hizmeti gördükten sonra ekstra bir ücret ödemesi olacak mı diye sorduklarını biliyoruz. Bu hastanelerden de bu güne kadar hastanelerden nasıl hizmet alınıyor idiyse şehir hastanelerinden ekstra bir ödeme yapmadan yine sadece poliklinik hizmetlerinden almak üzere yine ameliyat ve benzeri acil yoğun bakım hizmetlerinden katılım payı olmamak üzere yine hizmet etmeye devam ediyor olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:46
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