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Bakan Koca’dan kaplıca açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki termal suların önemini vurgulayarak Bakanlık tarafından denetlendiğini açıkladı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
Bakan Koca’dan kaplıca açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’deki termal suların önemini vurgulayarak Bakanlık tarafından denetlendiğini açıkladı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’nin tıbbi açıdan faydalı termal sularıyla Avrupa’da ve dünyada öne çıktığını belirttiği açıklamada,” Sağlık turizmi açısından da önemli bir avantaj olarak gördüğümüz kaplıcalara yönelik hem vatandaşlarımızın hem de yabancı konuklarımızın talebi giderek artıyor. Termal sular, doğal tedavi edici özelliklerinin yanı sıra modern yaşamın akışından uzaklaşmak için de tercih ediliyor” ifadelerini kullandı.


Türkiye genelinde 40 ilde 264 kaplıca, 3 ilde 8 talassoterapi (deniz suyu), 5 ilde ise 8 peloid (çamur) tesisinin Bakanlığın izniyle hizmet verdiğini açıklayan Koca, en çok tesise sahip üç ilin sırasıyla Ankara, Bursa ve Afyon olduğunu belirtti.


Cumhuriyetin ilk yıllarından beri özel önem atfedilen kaplıcaların şifalı özelliklerinin belirlenmesi ve kaplıca tesislerinin işletilmesine yönelik ilk kanunun 1930 yılında çıkarıldığı bilgisini veren Koca, “Yıllar içinde bilimsel gelişmelere paralel olarak yapılan düzenlemeler ile kaplıca tesislerinin çağdaş standartları karşılaması sağlandı. Bugün de kaplıca tesislerinin sağlık standartları Bakanlığımızın Tıbbi Değerlendirme Kurulu tarafından inceleniyor ve şifalı özellikleri belirleniyor. Tesis izni Bakanlığımız tarafından verilen ve işletmesi sürekli denetlenen kaplıcalar, aynı zamanda elektronik ortamda takip ediliyor ve veriler güncelleniyor.Vatandaşlarımız,https://kaplica.saglik.gov.tr adresinden ülke genelindeki tüm kaplıcaları öğrenebilir ve gidecekleri kaplıcaları seçebilir. Uygulama sayesinde harita üzerinde seçilen tesisteki termal suyun sıcaklığı, niteliği, hangi rahatsızlıklara iyi geldiği, tedavi birimleri ve işletmeci bilgisi öğrenilebilir” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 11:21
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