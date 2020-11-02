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Gündem Bakan Koca'dan istanbul uyarısı! 'Seyahatiniz gerekli değilse erteleyin'
Gündem

Bakan Koca'dan istanbul uyarısı! 'Seyahatiniz gerekli değilse erteleyin'

Sağlık Bakanı Fafrettin Koca Türkiye’deki vakaların %40’ının İstanbul'da olduğunu belirterek gerekli değilse seyahatlerin ertelenmesini tavsiye etti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 23:21:00 -
Bakan Koca'dan istanbul uyarısı! 'Seyahatiniz gerekli değilse erteleyin'

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fafrettin Koca , "Yolculuk İstanbul’a mı? Yola çıkmadan, sağlık durumunuzu 7 gün izleyin. Ateş, kuru öksürük, yorgunluk, boğaz ağrısı, tat veya koku duyusu kaybı, solunum güçlüğü vb. şikâyetiniz varsa, seyahati erteleyin. Bir sağlık kuruluşuna müracaat edin." dedi.

"İstanbul'dan ayrılmayın"

Bakan Koca, "İstanbul’daysanız, Ayrılmayın. Türkiye’deki vakaların %40’ı yaşadığınız şehirde. Semptomsuz bir taşıyıcı, tespit edilmemiş bir temaslı olabilirsiniz. Seyahatiniz çok gerekli değilse erteleyin." diyerek çağrıda bulundu.

Yüz yüze ziyaret sakıncalı

İstanbul’a dönen büyükleri̇ni̇zi̇ bi̇r süre zi̇yaret etmeyi̇n. Kışı daha rahat şartlarda geçirmek için şehre gelen, çoğunluğu ileri yaşlardaki nüfusu, bazı riskler bekliyor. Vakaların %40’ı burada. Yüz yüze ziyaret sakıncalı. Lütfen büyüklerinizin ihtiyaçlarını telefonla öğrenin.

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