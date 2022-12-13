Bakan Koca'dan "H.KG.'nın kemik yaşı testi" iddiasına cevap!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "kızını altı yaşında evlendirdi" iftirasına ilişkin soruya cevap verdi. Kemik yaşı testine bir başkasının sokulduğu iddiasına da değinen Bakan Koca, "Biz haber alır almaz soruşturmayı başlattık. Soruşturma titizlikle devam ediyor. Neticelenince bunu da açıklamış olacağız." dedi.
Yeniakit.com.tr
TBMM'de gazetecilerin sorularını cevaplayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6 yaşında evlendirildiği iftirası atılan H.K.G.'nin kemik testine ilişkin soruya da cevap verdi.
Soruşturma başlatıldı!
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan iftiranın sorulduğu Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli soruşturmayı başlattığını aktardı.
Bakan Koca, "Konu anlatılan gibiyse neyi konuşacağız? Biz haber alır almaz soruşturmayı başlattık. Soruşturma titizlikle devam ediyor. Neticelenince bunu da açıklamış olacağız." dedi.