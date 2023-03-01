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Gündem Bakan Koca'dan Hatay'la ilgili açıklama
Gündem

Bakan Koca'dan Hatay'la ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da ilaç ihtiyacının Sağlık Bakanlığınca kurulan sahra eczanesi tarafından karşılandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 21:12:00 -
Bakan Koca'dan Hatay'la ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay’da ilaç ihtiyacının Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan sahra eczanesi tarafından karşılandığını bildirdi.

Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hatay’da ilaç ihtiyacı, Bakanlığımız tarafından kurulan sahra eczanesi tarafından karşılanıyor. Köylerde yaşayan vatandaşlarımıza ilaçları sahra eczanemizden 112 Acil Sağlık ve UMKE ekiplerince ulaştırılıyor. Şehirde eczaneler aktif olmasa da ilaç temininde sorun yok” dedi.

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