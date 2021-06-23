  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
AYM'den flaş tazminat kararı!
Bakan Koca'dan Haluk Bilginer paylaşımı!
Mesut Özil: Geçen sezon hazır değildim
Beşiktaş harekete geçti! İmza atılabilir
Korona Virüs Bakan Koca'dan Haluk Bilginer paylaşımı!
Korona Virüs

Bakan Koca'dan Haluk Bilginer paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Haluk Bilginer'in olduğu koronavirüs aşısıyla ilgili bilgilendirici bir video paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-06-23 10:57:00 -

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi twitter hesabından Haluk Bilginer'in olduğu bir video paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara… Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay