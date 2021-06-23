Bakan Koca'dan Haluk Bilginer paylaşımı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi twitter hesabından Haluk Bilginer'in olduğu bir video paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara… Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır."