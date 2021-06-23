Bakan Koca'dan Haluk Bilginer paylaşımı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Haluk Bilginer'in olduğu koronavirüs aşısıyla ilgili bilgilendirici bir video paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi twitter hesabından Haluk Bilginer'in olduğu bir video paylaştı. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Aşıyla pandemi son bulacak, perdelerimiz yine açılacak. Bugün alkışlar bize değil, hepimizin sağlığını koruyarak aşı olanlara… Salgın hastalıkları kontrol altına alabilmenin en etkili yolu dün olduğu gibi bugün de aşıdır."