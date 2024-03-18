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Gündem Bakan Koca'dan gençlerle samimi diyalog!
Gündem

Bakan Koca'dan gençlerle samimi diyalog!

Yeniakit Publisher
2024-03-18 00:03:00 - 2024-03-18 00:32:55

Sultangazi’de gençlerle bir araya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Sultangazi ziyareti sırasında Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gençlere tavsiyelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gençlerle samimi görüntüler verdi.

Bakan Koca, o anları “Bilişim ve teknolojide başarılı olabilen toplumlar ülkelerini öne taşıyacak. Bu, gençlerle başarılıyor. Biz de gençlerimizle başaracağız. Bu nedenle her genç, alanının en iyisi olmak için yarışmalı. Siz, geleceği şekillendirensiniz. Bizler, sizin için her şeyi yapan olmalıyız” notuyla paylaştı.

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