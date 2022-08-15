  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Koca'dan flaş duyuru: Asgari ücret düzeyine çıkarılacak
Gündem

Bakan Koca'dan flaş duyuru: Asgari ücret düzeyine çıkarılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 21:20:00 -
Bakan Koca'dan flaş duyuru: Asgari ücret düzeyine çıkarılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir." ifadelerinde bulunan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:

"Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."

3
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ZaZa

Geciken adalet, adalet değildir. 48 saat nöbet tutan doktora ayda bin lira vermek doğru değil. 1 Temmuz’da 6. Sınıflar nöbete başladı Meclis’in toplanması yasalaşması kaç ay hakları kayıp olacak ücretleri 1 Temmuz’dan başlatılsın bari.

Seçmen

Ver sayın bakanım ver. Dünya sana güzel. Onca millet fakir açız be aç sizde toplum içinde toplum çıkarmaya çalışıyorsunuz. Sağlıkçılara verilmeyen ne var açlarmıydı açıklarmı.
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23