Bakan Koca'dan flaş duyuru: Asgari ücret düzeyine çıkarılacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara ilgili önemli bir açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, intern doktorlara ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Koca, intern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılmasıyla ilgili düzenlemenin Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konulacağını duyurdu.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.
"İntern doktorlara yapılan ödemenin asgari ücret düzeyine çıkarılması kararı 18 Temmuz'da açıklandı. TBMM, 1 Temmuz'da tatile girmişti. Yeni yasama döneminde, gerekli irade tecelli edecektir." ifadelerinde bulunan Koca, açıklamasına şöyle devam etti:
"Asgari ücret düzeyinde ödeme, Meclis'ten çıkacak yasayla uygulamaya konacak."