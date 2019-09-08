Bakan Koca'dan "Filenin Sultanları"na tebrik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:- "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak bizlere bu gururu yaşatan #FileninSultanları'nı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum"08 Eylül 2019 Pazar 23:47
ANKARA (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Koca, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak bizlere bu gururu yaşatan Filenin Sultanları'nı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.
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