Bakan Koca'dan Ekrem İmamoğlu sorusuna dikkat çeken cevap

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'ndan sonra açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

'Üzülüyorum'

Bakan Koca'ya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 'Ben şimdi ne yapayım yani; susayım mı, yutkunayım mı? Ben, uyuyamadım ki gece. Defin sayımız, 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz.' açıklaması da soruldu. Bakan Koca, İmamoğlu'nun 'Ölüm sayıları gizleniyor' imasına şöyle cevap verdi:

"Bu açıklamalara üzülüyorum. Vatandaşıma verdiğim tüm rakamların doğru olduğunun altını çizmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Mart ayında pandemi başlayınca definlerle ilgili 'özel defnedilmesi gerektiği, özel mezarlık ayrılmış olması gerektiği' gibi durumların hepsini yayınladığımız genelge ile belirledik. O genelgede koronavirüse bağlı definlerin de diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladık."

Ölüm belgesi nasıl düzenlenir?

"Ölüm belgesinin sol üst kısmında ölüm şekli yazar. Altında da ölüm nedeni yazar. Ölüm şeklinde ölümün doğal mı ya da adli mi olduğu belirlenir. Ölüm şeklini ilk hekim imzalar. Ölüm nedenini ise ilk hekimle birlikte iki hekim imzalar. Ölüm şeklinin alt başlığında bulaşıcı hastalıklar kısmı var. Bu kısım Mart ayından önce çok doldurulan bir bölüm değildi. Fakat bizim yayınladığımız genelgeden sonra her geçen gün bulaşıcı hastalıklar hanesi doldurulmaya başladı. Enfeksiyon bulgusu olan her hasta bulaşıcı hastalıklar kısmına işlendi. Akciğer kanseri, meme kanseri ya da farklı hastalıklardan kaybedilip enfeksiyon bulaşmayan hasta mı var? Mesela enfeksiyon bulgusu olmayan menenjit hastası mı var? Zatürre bir bulaşıcı hastalık değil ama enfeksiyon bulgusuyla ortaya çıkıyor. Onun da işlendiği yer burası oluyor. Dolayısıyla enfeksiyon bulgusu olan her hastanın işlendiği yer bulaşıcı hastalıklardır. Ama esas ikinci hekimin kontrolü ile ölüm nedenini belirlediğimiz ikinci bölüm var. Ölüm sebebi Covid ise Covid yazılıyor. Menenjit ise menenjit yazılıyor. Oradaki işlem ikinci bir hekimin denetimi ile yapılıyor. Bakanlık olarak biz yapmıyoruz. Dolayısı ile enfeksiyon bulgusu olan her hasta Covid hastası mısıdır?"