İsrail Tahran’a saldırdı: 7 çocuk şehit oldu!
ABD-İsrail'in Tahran'ın doğusundaki bir yerleşim yerine saldırısında biri 10 günlük bebek olmak üzere 7 çocuk şehit oldu.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, ABD-İsrail'in dün Tahran'ın doğusundaki saldırısında sivil yerleşim bölgeleri hedef alındı.
Saldırıda en küçüğü 10 günlük bir bebek olmak üzere 7 çocuğun hayatını kaybettiği çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.
Yayımlanan görüntülerde, saldırıya uğrayan bir binanın tamamen tahrip olduğu görüldü.