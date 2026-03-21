Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Yerli “Süper Şimşek” envantere girdi! Hedef şaşırtan yeni nesil İHA sahada

Milli Savunma Bakanlığı, yerli savunma sanayii açısından kritik bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. TUSAŞ tarafından geliştirilen Süper Şimşek Taktik İHA Sistemi, Türk Hava Kuvvetleri envanterine resmen dahil edildi.

Teslimat sürecine ilişkin detaylar, İncirlik’teki 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlenen toplantıda açıklandı.

Hedef Uçaktan “Akıllı Saldırı Platformuna” Dönüştü

İlk etapta hedef uçak olarak tasarlanan Süper Şimşek, geliştirme sürecinde kazandığı yeni kabiliyetlerle çok yönlü bir savaş aracına dönüştü.

Sistem artık:

Kamikaze (dolanan mühimmat) görevleri

Elektronik harp operasyonları

Hava savunma sistemlerini aldatma ve baskılama

gibi kritik görevleri yerine getirebiliyor. Radar sistemlerinde savaş uçağı gibi görünme özelliği ise platformu taktik açıdan öne çıkarıyor.

Hız, İrtifa ve Esneklik: Sahada Fark Yaratacak

Teknik özellikleriyle dikkat çeken Süper Şimşek:

0,85 Mach hıza ulaşabiliyor

35 bin feet irtifada görev yapabiliyor

900 kilometreye kadar operasyon menziline sahip

Yaklaşık 80 dakika havada kalabilen sistem, farklı görev senaryolarına hızlı şekilde uyum sağlayabiliyor.

Sürü Teknolojisi ve Yapay Zeka Desteği

Platformun en dikkat çeken özelliklerinden biri de sürü İHA kabiliyeti. Yapay zeka destekli sistem sayesinde birden fazla araç aynı anda farklı hedeflere yönlendirilebiliyor.

Ayrıca 35 kilogramlık harp başlığı taşıyabilen Süper Şimşek, kamikaze görevlerinde etkili bir saldırı unsuru olarak kullanılabiliyor.

Karadan ve Havadan Fırlatılabiliyor

Sistem yalnızca havadan değil, yerden de fırlatılabiliyor. Roket destekli kalkış sistemi ve farklı platformlardan bırakılabilme özelliği, operasyonel esnekliği artırıyor.

Stratejik Güç Çarpanı

Uzmanlara göre Süper Şimşek, sadece bir İHA değil; modern savaş konseptinde “oyun değiştirici” bir güç çarpanı. Özellikle elektronik harp ve hedef şaşırtma kabiliyeti, hava operasyonlarında önemli avantaj sağlayacak.

Bu gelişme, Türkiye’nin yerli savunma teknolojilerindeki ilerlemesini bir kez daha gözler önüne seriyor.