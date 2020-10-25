Bakan Koca'dan 112 personeline aşure sürprizi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki 5 günlük programı kapsamında Bakırköy'deki İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Hizmetleri Başhekimliği Avrupa Komuta Kontrol Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette görevlilerle de sohbet eden Koca, merkez sorumlusu Gamze Acar'ın talebi üzerine Avrupa ve Anadolu Komuta Kontrol Merkezlerinde görev yapan personele aşure ikram etti.

112 personel Acar, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün Bakanımız Fahrettin Koca, İstanbul 112 Komuta Merkezimizi ziyaret etti. Bana ne istediğimi sordu, aniden aşure dedim. Sonra birde ne görelim tüm İstanbul 112 ailemize Bakanımız aşure göndermiş. "Biz bir aileyiz, sizi seviyoruz" " dedi.

Acar'ın paylaşımına Bakan Koca, "Afiyet olsun moral ve motivasyon olsun. 112 Acil çalışanlarımızın her birine sevgi ve selamlar, açıklamalarıyla cevap verdi.