Bakan Koca yeni dönemde yapılacakları açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni dönemde bakanlığın önceklikleri işlerini sıraladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:
Yeni dönemde de görevlerimizin her biri öncelikli. Öncelikli görevlerimizin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz.
- Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması
- SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması
- Randevu sistemindeki sorunların çözümü
ÖNE ÇIKAN VİDEO
- Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması
- Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması
- Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi
- Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması
- 65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması
- İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi
- Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi
- Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi
-Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması
- Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi
Tüç çabamız, hepimizin daha iyi olması için.