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Sağlık Bakan Koca yeni dönemde yapılacakları açıkladı
Sağlık

Bakan Koca yeni dönemde yapılacakları açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-05 20:53:00 -
Bakan Koca yeni dönemde yapılacakları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yeni dönemde bakanlığın önceklikleri işlerini sıraladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Yeni dönemde de görevlerimizin her biri öncelikli. Öncelikli görevlerimizin bir kısmını şöyle sıralayabiliriz.

- Deprem bölgesinde yapımına başlanan hastanelerin tamamlanması

- SMA hastalarına yönelik çözümlerin sonuçlandırılması

- Randevu sistemindeki sorunların çözümü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

- Yapımı devam eden Şehir Hastanelerinin tamamlanması

- Nadir hastalıkların tedavisi için özel hastane kurulması

- Aile hekimliği sistemimin güçlendirilmesi

- Aile Diş Hekimliğinin yurt çapında uygulamaya konması

- 65 yaş üstü büyüklerimize özellikli sağlık hizmeti sunacak Sağlıklı Yaş Alma Merkezlerinin kurulması

- İlaç ihtiyacımızın karşılanmasında kutu bazında sağlanan yerlileşme oranının değer bazında artışının sürdürülmesi

- Hıfzısıhha projesinin hayata geçirilmesi

- Sağlık Vadisi projesinin hayata geçirilmesi

-Sağlık teknolojilerine yatırımın artırılması

- Sağlık çalışanlarının şartları ve haklarında iyileştirmeler yapılması, tamamlanan şiddet eylem planının hayata geçirilmesi

Tüç çabamız, hepimizin daha iyi olması için.

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