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Gündem

Bakan Koca 'Virüsün yayılma hızı azaldı' iddiasına cevap verdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda 'virüsün yayılma hızının azaldığına' dair iddialarının gerçeği yansıtmadığının üstünü çizdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 23:13:00 -
Bakan Koca 'Virüsün yayılma hızı azaldı' iddiasına cevap verdi

Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Virüsün yayılma hızı azaldı. Kulaktan kulağa yayılan bu kanı yanlıştır. Bilim, bize yayılma hızının azalmadığını gösteriyor. Dünya Sağlık Örgütü, salgının başından bu yana küresel ölçekte en yüksek günlük vaka sayısını daha yeni açıkladı. Virüsün yayılma hızı şu anda bize bağlı." ifadelerini kullandı.

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