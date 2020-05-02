Bakan Koca ve sağlık çalışanlarına duygulandıran destek

Malatya’da öğrenciler hazırladıkları duygusal klip ile korona virüs ile mücadele eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık personeline teşekkür etti.

Malatya Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri İngilizce öğretmenleri Enes Çiğdem önderliğinde klip hazırlayarak, korona virüs ile mücadele en ön safta yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüsten hayatını kaybeden, İstanbul Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu ve genç sağlıkçı Dilek Tahtalı’nın fotoğrafları da yer aldığı klipte öğrenciler verdiği mesajlarla milyonlarca insanın duygularına tercüman oldu.

Klip öğrencilerin evlerinde çektikleri videolarla hazırlandı.