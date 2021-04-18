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Sağlık Bakan Koca vaka haritasını paylaştı! İşte İstanbul'da son durum
Sağlık

Bakan Koca vaka haritasını paylaştı! İşte İstanbul'da son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen vaka sayılarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 19:07:00 - 2021-04-18 19:13:58
Bakan Koca vaka haritasını paylaştı! İşte İstanbul'da son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarını açıkladı.

Bakan Koca, ''İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım.'' ifadelerini kullandı.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 oldu.

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