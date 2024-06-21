Bakan Koca üzen haberi duyurdu! Diyarbakır'da bilanço arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini aktardı.

“Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti." diyen Bakan Koca, yaralılardan 10'unun da durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı:

"10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"