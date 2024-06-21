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Gündem Bakan Koca üzen haberi duyurdu! Diyarbakır'da bilanço arttı
Gündem

Bakan Koca üzen haberi duyurdu! Diyarbakır'da bilanço arttı

Yeniakit Publisher
2024-06-21 04:54:00 - 2024-06-21 04:58:52
Bakan Koca üzen haberi duyurdu! Diyarbakır'da bilanço arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır’da çıkan yangına ilişkin son gelişmeleri aktardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiğini aktardı.

“Diyarbakır’ın Çınar ilçesinin Köksalan mahallesi ve Yazçiçeği köyü ile Mardin’in Mazıdağı ilçesi Yücebağ ve Yetkinler köyünde meydana gelen yangında 5 kişi hayatını kaybetti." diyen Bakan Koca, yaralılardan 10'unun da durumunun ağır olduğu bilgisini paylaştı:

"10’u ağır 44 kişi yangından etkilendi. Diyarbakır’da 3, Mardin’de 2 can kaybımız var. Olay sebebi ile 35 Ambulans ve 7 UMKE Timi görevlendirildi. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"

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Yorumlar

Türkiyem

Dünyanin savaş bozusyonunda olduğu ve birbirine girdiği şü dönemde bu yangınlari cikaranlari asmak lazim
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