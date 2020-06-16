  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Koca uyardı: Maskesiz mücadele edemeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada 42 ilde maskenin zorunlu olduğunu duyurdu. Bakan Koca, 'Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz' diyerek bir kez daha Koronavirüse karşı maskenin önemini vurgaladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 02:11:00 - 2020-06-16 02:25:18
Bakan Koca uyardı: Maskesiz mücadele edemeyiz

Bazı illerde koronavirüs vaka sayısında artış görülmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan açıklama yapan Koca şu ifadelere yer verdi:

Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı