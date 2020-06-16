Bakan Koca uyardı: Maskesiz mücadele edemeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada 42 ilde maskenin zorunlu olduğunu duyurdu. Bakan Koca, 'Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz' diyerek bir kez daha Koronavirüse karşı maskenin önemini vurgaladı.
Bazı illerde koronavirüs vaka sayısında artış görülmesi üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.
Twitter'dan açıklama yapan Koca şu ifadelere yer verdi:
Vaka artışlarıyla dikkat çeken şehirlerimiz başta olmak üzere, artış eğilimi olan yerlerde il hıfzıssıhha kurullarımız, valilerimiz başkanlığında riske karşı kararlar almaya devam ediyor. 42 ilimizde maske, yaptırımı olan bir sosyal sorumluluk. Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz.