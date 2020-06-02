  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Bakan Koca uyardı: Başa dönülebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının sona ermediğini hatırlatıp, tedbirlere uyulmazsa başa dönülebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 23:34:00 -
Bakan Koca uyardı: Başa dönülebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Çin'de ortaya çıkan Kovid-19'a karşı küresel gidişin aksine, sıkı tedbirlerle en zor günleri aştık. Bundan sonrası da bu kadar önemli. Riskin devam ettiğini unutmayalım. Günlük yeni vaka sayımız 1000 civarında. Salgın sona ermedi, Türkçesi: Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı